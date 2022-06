Di Lorenzo da brividi: “Voglio chiudere la carriera al Napoli” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Napoli affronterà una sessione di calciomercato decisamente impegnativa. Tra rinnovi in bilico, cessioni pesanti ed acquisti programmati, la rosa azzurra potrebbe risultare quasi rivoluzionata ai prossimi nastri di partenza. L’obiettivo Champions è stato raggiunto, ma l’ambiente continua a sognare il tanto agognato Scudetto. In questa tempesta di novità ci saranno alcuni punti fermi da cui ripartire. Il più solido è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo, uno dei veri e propri campioni della rosa partenopea. Il terzino destro, stakanovista instancabile e di grande qualità, rappresenta uno dei migliori calciatori a disposizione ed anche uno dei più attaccati alla maglia. L’edizione odierna de Il Mattino ha infatti attribuito a Di Lorenzo una frase che suona come una dichiarazione d’amore e di intenti inequivocabile. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilaffronterà una sessione di calciomercato decisamente impegnativa. Tra rinnovi in bilico, cessioni pesanti ed acquisti programmati, la rosa azzurra potrebbe risultare quasi rivoluzionata ai prossimi nastri di partenza. L’obiettivo Champions è stato raggiunto, ma l’ambiente continua a sognare il tanto agognato Scudetto. In questa tempesta di novità ci saranno alcuni punti fermi da cui ripartire. Il più solido è senza dubbio Giovanni Di, uno dei veri e propri campioni della rosa partenopea. Il terzino destro, stakanovista instancabile e di grande qualità, rappresenta uno dei migliori calciatori a disposizione ed anche uno dei più attaccati alla maglia. L’edizione odierna de Il Mattino ha infatti attribuito a Diuna frase che suona come una dichiarazione d’amore e di intenti inequivocabile. ...

Advertising

PoClaudia : @MinisteroDifesa @guerini_lorenzo @Quirinale @Esercito @ItalianNavy @ItalianAirForce @FrecceTricolori… - ilcozzaronero : @deliux9 Di Lorenzo Bonucci Emerson Ho i brividi dappertutto - aledess13 : Difesa Emerson - Bonucci - Di Lorenzo. Ok, non c’è niente da perdere, ma ho i brividi. #ItaliaArgentina - rev24_ : RT @GiuseppeFalcao: Da stanotte sui muri di Testaccio c’è questo murale. Lorenzo sulle spalle di Ago. Emozioni, brividi, commozione ???? h… - VeraEsincera : Anche in questo momento a #inonda.Lorenzo Cremonesi molto bravo. Dovrebbe ascoltare la mia ex ex ex amica che dice… -