Covid | Iss | epidemia in miglioramento ma rispettare le misure Le regioni a rischio Rezza | Guardare ad altri Paesi

(Di venerdì 3 giugno 2022) "L'si conferma in una fase dicon incidenza in diminuzione, trasmissibilità al di sotto della soglia epidemica e diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area ...

Advertising

momentosera : #Covid, monitoraggio #Iss: calano l’indice Rt e l’incidenza. Stando ai dati, il tasso di occupazione in aree medich… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, Rezza: 'Guardare ad altri Paesi, intervenire se necessario' - EmMicucci : RT @SkyTG24: #Covid19, Rezza: 'Guardare ad altri Paesi, intervenire se necessario' - castyseba : RT @raff_lore: IL 36% DEI MORTI COVID IN ITALIA HA IL BOOSTER, IL 66,5% DEI MORTI È VACCINATO. (Fonte: ISS) MA LA STAMPA.....… - fisco24_info : Covid, Iss: 'Lombardia e Puglia a rischio moderato': (Adnkronos) - Basso nelle altre regioni -

Il report dell'In Italia 19 regioni/province autonome sono classificate a rischio basso per- 19. Solo due, Lombardia e Puglia , sono invece classificate a rischio moderato per la presenza ...L'insiste sull'importanza del completamento dei cicli vaccinali per mitigare l'impatto clinico ... Dati in miglioramento Scende ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di- ..."L'epidemia si conferma in una fase di miglioramento con incidenza in diminuzione, trasmissibilità al di sotto della soglia epidemica e diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area med ...(Adnkronos) – Due regioni in Italia, Lombardia e Puglia, a rischio moderato Covid. Si tratta di Lombardia e Puglia. E’ quanto emerge dai dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia ministero d ...