CorSport: Sarri deluso da Hysaj, se arriverà un’offerta per l’albanese la Lazio la valuterà (Di venerdì 3 giugno 2022) Maurizio Sarri ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Ora il club si concentra sul mercato. Il Corriere dello Sport scrive dei movimenti in entrata e in uscita e si sofferma su Hysaj. Il difensore albanese ha deluso il tecnico biancoceleste, potrebbe lasciare la squadra. “Lazzari sarà titolare a destra, Marusic a sinistra se non arriverà un giocatore di primo piano. Sarri a sinistra aveva chiesto Emerson del Chelsea e Parisi dell’Empoli, non è escluso che arrivi un’alternativa baby anziché un titolare big. In questo caso servirebbe la partenza di Hysaj, non più al sicuro”. “È a rischio cessione Hysaj, nonostante sia un fedelissimo di Sarri. Anche il tecnico è rimasto deluso dalle prestazioni offerte soprattutto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Maurizioha rinnovato il suo contratto con la. Ora il club si concentra sul mercato. Il Corriere dello Sport scrive dei movimenti in entrata e in uscita e si sofferma su. Il difensore albanese hail tecnico biancoceleste, potrebbe lasciare la squadra. “Lazzari sarà titolare a destra, Marusic a sinistra se nonun giocatore di primo piano.a sinistra aveva chiesto Emerson del Chelsea e Parisi dell’Empoli, non è escluso che arrivi un’alternativa baby anziché un titolare big. In questo caso servirebbe la partenza di, non più al sicuro”. “È a rischio cessione, nonostante sia un fedelissimo di. Anche il tecnico è rimastodalle prestazioni offerte soprattutto ...

