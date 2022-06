Botte per costringere figlio 12enne ad affiancarlo nelle rapine (Di venerdì 3 giugno 2022) Costringeva il figlio di 12 anni ad affiancarlo durante le rapine e quando il ragazzino si ribellava volavano minacce e percosse: un uomo di 45 anni è stato arrestato nella provincia di Napoli dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Costringeva ildi 12 anni addurante lee quando il ragazzino si ribellava volavano minacce e percosse: un uomo di 45 anni è stato arrestato nella provincia di Napoli dai ...

pietro34566 : Un Giudice Spagnolo che chiede al padre del giovane massacrato di botte se è sicuro di voler che l'assassino del fi… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Arrestato uomo minaccioso con forbici per Porto Sant’Elpidio, inseguito fa a botte con gli agenti - zagor70 : MALEDETTIFIGLIDIPUTTANA - CiroNoEuro : @ozakiyuko1 @ilpresidenthe Se per 'lei' intende Amber direi di sì Letteralmente diceva 'mi picchiava tanto e poi c… - gattogeremia : @GiovaQuez La Russia è quel marito che è costretto ad ammazzare di botte la moglie per aiutarla a non sbagliare! -