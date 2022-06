Bagni: “Tra Zielinski e Fabian venderei lo spagnolo, nei momenti importanti è mancato” (Di venerdì 3 giugno 2022) L’ex azzurro boccia il centrocampista spagnolo Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Queste … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 giugno 2022) L’ex azzurro boccia il centrocampistaSalvatore, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Queste … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: Bagni a Radio Marte: “Tra #Fabian e #Zielinski cederei lo spagnolo…” - _SiGonfiaLaRete : Bagni a Radio Marte: “Tra #Fabian e #Zielinski cederei lo spagnolo…” - LucaElle76 : @Fra_Illy Confermo...lo scorso anno in tutta l'estate tra lavoro che in estate sembra triplicare ma è lo stesso di… - Tekkaman_Pegas : @GeckoBad @LaBombetta76 @HoaraBorselli Altra persona di discutibile levatura in cerca di visibilità. L'inclusivita'… - Mariari30057064 : RT @RavennaTourism: Dai primi bagni agli stabilimenti balneari: un viaggio tra fine '8oo e inizio '900 sulle spiagge di #Ravenna per conosc… -