21 giugno 2022, inizia l'estate e cade il governo Draghi? La ministra renziana Bonetti: "Data critica". Ansia Pd-Fi (Di venerdì 3 giugno 2022) inizia l'estate e finisce il governo? Può essere, forse, secondo alcune fonti addirittura probabile. Il 21 giugno, quando ci saranno le comunicazione del presidente del Consiglio Mario Draghi in Aula al Senato, "è una Data critica perché ci sarà un passaggio parlamentare... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 giugno 2022)l'e finisce il? Può essere, forse, secondo alcune fonti addirittura probabile. Il 21, quando ci saranno le comunicazione del presidente del Consiglio Marioin Aula al Senato, "è unaperché ci sarà un passaggio parlamentare... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Inter : E il Principe ????????? esclamò: Iscriviti ora a EA Play e ricevi in regalo l'oggetto TIFO di Diego Milito FUT HERO ed… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - rtl1025 : ???? Ieri @mengonimarco è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per ripercorrere tutta la sua carriera fino all'ultimo… - I_Balocco : RT @RaiperilSociale: ?? XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, dal 4 al 9 giugno 2022 a Torino. ?? Lo sport unisce, aiuta la compr… - orvietonews : Molti gli orvietani in gara alla 25° Lago - Montefiascone: Va in scena, da sabato 4 giugno, la venticinquesima ediz… -