Violenze in carcere: giudici revocano l’obbligo di dimora per un agente (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato la misura dell’obbligo di dimora per il poliziotto penitenziario 49enne Raffaele Piccolo, imputato nel processo a carico di 108 agenti e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) per i pestaggi e le Violenze a carico dei detenuti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Piccolo era finito agli arresti domiciliari il 28 giugno dello scorso anno nell’ambito del maxi-blitz dei carabinieri che avevano notificato 52 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere (diciotto ordinanze ai domiciliari, otto in carcere, 23 sospensioni e tre obblighi di dimora). La maggior parte delle misure è cessata per scadenza dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato la misura deldiper il poliziotto penitenziario 49enne Raffaele Piccolo, imputato nel processo a carico di 108 agenti e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) per i pestaggi e lea carico dei detenuti avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Piccolo era finito agli arresti domiciliari il 28 giugno dello scorso anno nell’ambito del maxi-blitz dei carabinieri che avevano notificato 52 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere (diciotto ordinanze ai domiciliari, otto in, 23 sospensioni e tre obblighi di). La maggior parte delle misure è cessata per scadenza dei ...

Advertising

anteprima24 : ** Violenze in carcere: giudici revocano l'obbligo di dimora ... ** - AlessioC1997 : @BarbieXanax Un reato così grave e distruttivo, infamante per la vita di una persona, e che ti condanna al carcere,… - Giorno_Monza : Violenze sulla nipote Nonno condannato a cinque anni di carcere - anis_epis : Violenze al Mammagialla e suicidio del detenuto Sharaf Hassan. Un fascicolo contro ignoti per rifiuto d'atti d'uffi… - squopellediluna : Violenze nel carcere “Mammagialla” di Viterbo e suicidio del detenuto Sharaf Hassan. Un fascicolo contro ignoti per… -