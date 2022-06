Sabatini dopo la rottura: “Sono cose di calcio. Nicola? Uomo libero, spero resti” (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nicola non è legato a me: e’ un Uomo libero. Con la Salernitana ha un contratto firmato che va depositato. spero resti, lui e’ il vero deus ex machina”. E’ amaro Walter Sabatini, ex ds Salernitana, intercettato da Sky alla stazione ferroviaria dopo il divorzio dalla società che ha contribuito a salvare. Ma cosa e’ successo, la domanda, con il presidente Iervolino?. “Sono cose di calcio, diatribe normali: dipende da come si sviluppano – ha aggiunto Sabatini – Ci Sono abituato. “Arrivederci e buona fortuna”, ci siamo lasciati cosi’. Ora? Mi cercano in diversi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“non è legato a me: e’ un. Con la Salernitana ha un contratto firmato che va depositato., lui e’ il vero deus ex machina”. E’ amaro Walter, ex ds Salernitana, intercettato da Sky alla stazione ferroviariail divorzio dalla società che ha contribuito a salvare. Ma cosa e’ successo, la domanda, con il presidente Iervolino?. “di, diatribe normali: dipende da come si sviluppano – ha aggiunto– Ciabituato. “Arrivederci e buona fortuna”, ci siamo lasciati cosi’. Ora? Mi cercano in diversi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

