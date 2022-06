Rai, Mario Orfeo passa alla direzione del Tg3: al suo posto alla direzione Approfondimenti Antonio Di Bella. Simona Sala per il Day Time (Di giovedì 2 giugno 2022) Venti di cambiamento in Rai. L’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes ha intenzione di sottoporre al Consiglio di Amministrazione in programma l’8 giugno un piano di nomine che prevede il ricollocamento di Mario Orfeo alla direzione del Tg3, Antonio Di Bella al suo posto alla direzione Approfondimento e Simona Sala al posto di quest’ultimo alla direzione Day Time. La decisione fa seguito alla revoca delle deleghe ad Orfeo sulla direzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Venti di cambiamento in Rai. L’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes ha intenzione di sottoporre al Consiglio di Amministrazione in programma l’8 giugno un piano di nomine che prevede il ricollocamento didel Tg3,Dial suoApprofondimento ealdi quest’ultimoDay. La decisione fa seguitorevoca delle deleghe adsulla...

