Quattro palestinesi uccisi in meno di 48 ore

Advertising

MoonRos : RT @Valeria93113820: @rubio_chef @lauraboldrini Nel tempo della durata del suo volo due ragazzi palestinesi sono stati uccisi e quattro fer… - Valeria93113820 : @rubio_chef @lauraboldrini Nel tempo della durata del suo volo due ragazzi palestinesi sono stati uccisi e quattro… - Flav118772963 : Evento, Inizio, Orrore, Nemico: sono questi, oggi, i quattro cavalieri dell’Apocalisse. Li vediamo in opera, tra l’… - WCOCHISE : RT @3arbaraart: Le bestie criminali dell'esercito di occupazione israeliane continuano a prendere di mira e arrestare i bambini palestines… - 3arbaraart : Le bestie criminali dell'esercito di occupazione israeliane continuano a prendere di mira e arrestare i bambini pa… -

Il manifesto

...di carcere in due distinte sentenze (cinque anni e mezzo per le tangenti Eni - Sai eanni e ... La nave da crociera Achille Lauro venne sequestrata da terroristimentre navigava tra ...... lei stessa diventa infermiera e cura le combattenti. La giovane nipponica si distingue ... Nel 2000, dopo la cattura diguerriglieri giapponesi a Beirut, Fusako decide di tornare in ... Israele, il 4G ai palestinesi può attendere Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un evidente aggravamento delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale da parte delle forze militari e del Governo di Israele nei confronti dei ...Per porre fine alla sua incarcerazione senza accusa né processo, basata su prove segrete, Awawdeh, sposato e padre di quattro bambine – la più ... Awawdeh è uno dei due detenuti amministrativi ...