Miretti: "Vi dico qual è il mio ruolo. Allegri mi ha dato tanto, lo stage di Coverciano è stata una bella esperienza" (Di giovedì 2 giugno 2022) Direttamente dal ritiro Under 21, Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto espresso dal centrocampista. "Penso che il mio ruolo sia la mezzala, ma mi trovo bene a fare anche il mediano o il trequartista, che ho fatto spesso con la Nazionale U19. Da quando ho iniziato ad allenarmi stabilmente con la prima squadra della Juventus sono cresciuto molto, essendo un tifoso cresciuto nel vivaio bianconero è stata un'emozione indescrivibile poter giocare per la squadra del mio cuore. Allegri? Mi ha dato tanti spunti su cui migliorare, soprattutto dal punto di vista della fase difensiva. Lo stage a Coverciano è stata una bella esperienza, mi ha fatto piacere il fatto che ...

