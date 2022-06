“Mi ha picchiata e stuprata più volte”, l’accusa dell’ex compagna del rappresentante di lista della Lega (Di giovedì 2 giugno 2022) Marta (nome di fantasia) è una giovane donna di 27 anni. Lei ha denunciato le violenze psicologiche, fisiche e sessuali perpetrate nei suoi confronti da Valerio Cirillo, un 34enne già candidato alla Comunali di Roma con Forza Italia nel 2016 (al municipio XIV) e rappresentante di lista della Lega – sempre nella capitale – alle ultime elezioni per la nomina del nuovo sindaco. La donna ha raccontato, nel dettaglio, le attività di stalking subite e quel bambino perso a causa delle vessazioni fisiche e dei ripetuti stupri. Lui, invece, si difende attraverso le parole del padre che nega ogni accusa mossa nei confronti del figlio. Il giudice, però, ha ordinato – applicando il codice rosso – il divieto di avvicinamento (entro i 200 metri) con tanto di braccialetto elettronico. Valerio Cirillo, ex ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Marta (nome di fantasia) è una giovane donna di 27 anni. Lei ha denunciato le violenze psicologiche, fisiche e sessuali perpetrate nei suoi confronti da Valerio Cirillo, un 34enne già candidato alla Comunali di Roma con Forza Italia nel 2016 (al municipio XIV) edi– sempre nella capitale – alle ultime elezioni per la nomina del nuovo sindaco. La donna ha raccontato, nel dettaglio, le attività di stalking subite e quel bambino perso a causa delle vessazioni fisiche e dei ripetuti stupri. Lui, invece, si difende attraverso le parole del padre che nega ogni accusa mossa nei confronti del figlio. Il giudice, però, ha ordinato – applicando il codice rosso – il divieto di avvicinamento (entro i 200 metri) con tanto di braccialetto elettronico. Valerio Cirillo, ex ...

