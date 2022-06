Lazio-Napoli asse caldo: possibile scambio in vista! (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, Lazio e Napoli starebbero valutando uno scambio di giocatori che risulterebbe clamoroso per i tifosi di entrambe le fazioni. Infatti, come riporta il quotidiano romano Il Tempo, le due società sarebbero pronte a una trattativa riguardante due centrocampisti. Si tratta di Luis Alberto e Piotr Zielinski, giocatori importantissimi per i rispettivi tecnici, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, ma non imprescindibili. Come scrive il quotidiano, la trattativa, che potrebbe prendere il via nei prossimi giorni, vedrebbe uno scambio alla pari, senza conguaglio economico per nessuna delle due parti. Luis Alberto Lazio Il centrocampista e fantasista spagnolo è stato autore di una buona stagione, mettendo a segno anche 5 reti e 10 assist, uno in meno ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore,starebbero valutando unodi giocatori che risulterebbe clamoroso per i tifosi di entrambe le fazioni. Infatti, come riporta il quotidiano romano Il Tempo, le due società sarebbero pronte a una trattativa riguardante due centrocampisti. Si tratta di Luis Alberto e Piotr Zielinski, giocatori importantissimi per i rispettivi tecnici, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, ma non imprescindibili. Come scrive il quotidiano, la trattativa, che potrebbe prendere il via nei prossimi giorni, vedrebbe unoalla pari, senza conguaglio economico per nessuna delle due parti. Luis AlbertoIl centrocampista e fantasista spagnolo è stato autore di una buona stagione, mettendo a segno anche 5 reti e 10 assist, uno in meno ...

