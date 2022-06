Juventus-Di Maria, fumata grigia. La Gazzetta: “Restano le posizioni iniziali” (Di giovedì 2 giugno 2022) La trattativa tra Juventus e Di Maria conosce un’altra “fumata grigia“. Lo scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sul futuro del fantasista argentino in uscita dal Psg a parametro zero. L’accordo tra le parti non è arrivato: tutto rinviato. Le posizioni di partenza Restano quelle iniziali. La tifoseria juventina dovrà aspettare e dopo le magie regalate in campo ieri contro gli azzurri la voglia di Fideo è sempre più grande. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) La trattativa trae Diconosce un’altra ““. Lo scrive ladello Sport facendo il punto sul futuro del fantasista argentino in uscita dal Psg a parametro zero. L’accordo tra le parti non è arrivato: tutto rinviato. Ledi partenzaquelle. La tifoseria juventina dovrà aspettare e dopo le magie regalate in campo ieri contro gli azzurri la voglia di Fideo è sempre più grande. SportFace.

