orizzontescuola : Graduatorie GPS: cosa fare dopo il 31 maggio. Quando le nomine per le supplenze - ProDocente : Graduatorie GPS sostegno 2022/24, controllo domanda: quanti punti vale una seconda laurea - scuolainforma : #Aggiornamento #GPS e GI, dove saranno pubblicate le #graduatorie? - ProDocente : Graduatorie GPS 2022/24, candidati saranno inseriti in base ai titoli dichiarati. Quando i controlli, quali le cons… - orizzontescuola : Graduatorie GPS sostegno 2022/24, controllo domanda: quanti punti vale una seconda laurea -

... anche senza precedente esperienza nel settore, firma un contratto a tempo determinato come il personale assunto dalledi istituto o dalleo da altri canali. Per tutti loro toccherà ...'Le categorie interessate a percorsi formativi abilitanti all'insegnamento sono parecchie: docenti precari che insegnano nella scuola statale (seconda fascia), nelle paritarie e nei centri IeFP, ...Quando sarà il momento di indicare le 150 preferenze ai fini delle convocazioni dalle Gps, i tempi saranno ristretti.GPS e graduatorie di istituto di II e III fascia 2022/24, punti per diploma ITS, diploma perfezionamento/master, specializzazione .... Domande Per le tutte informazioni e le istruzioni, ai fini della ...