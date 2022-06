Gemellaggio tra Ponza e Arcinazzo Romano: una tre giorni di festa (Di giovedì 2 giugno 2022) Ponza – Sono stati tre giorni ricchi di emozioni, allegria e spensieratezza quelli che il Comune di Arcinazzo ha regalato a noi ponzesi. L’incontro di due realtà turistiche apparentemente così diverse e distanti, quali una località marittima come Ponza ed una montana come Arcinazzo Romano, unite per promuovere progetti, favorire rapporti di collaborazione ed incontri. Nella splendida cornice della Villa di Traiano è stato sottoscritto il 27 maggio scorso, dal Sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo e dal Sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi, il Patto di Gemellaggio tra i due comuni. Grande commozione da parte del Sindaco Ferraiuolo: “Questo Patto che andremo a sottoscrivere resterà indelebile nella memoria e nella ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– Sono stati trericchi di emozioni, allegria e spensieratezza quelli che il Comune diha regalato a noi ponzesi. L’incontro di due realtà turistiche apparentemente così diverse e distanti, quali una località marittima comeed una montana come, unite per promuovere progetti, favorire rapporti di collaborazione ed incontri. Nella splendida cornice della Villa di Traiano è stato sottoscritto il 27 maggio scorso, dal Sindaco diFrancesco Ferraiuolo e dal Sindaco diLuca Marocchi, il Patto ditra i due comuni. Grande commozione da parte del Sindaco Ferraiuolo: “Questo Patto che andremo a sottoscrivere resterà indelebile nella memoria e nella ...

