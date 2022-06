Funzioni speciali del menu Start su Windows 11 e 10 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il menu Start di Windows non è un semplice raccoglitore di applicazioni, ma può essere utile anche per accedere ad alcune impostazioni avanzate di Windows, senza doverle cercare all'interno del Pannello di controllo o dell'app Impostazioni. Per accedere queste voci è sufficiente premere con il tasto destro del mouse sopra il menu Start o premere la scorciatoia WIN+X e selezionare la voce desiderata. Su Windows 11 le Funzioni speciali del menu Start sono diventate ancora più importanti, visto che cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni otterremo solo la scorciatoia per aprire le impostazioni della barra. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettaglio come usare le ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildinon è un semplice raccoglitore di applicazioni, ma può essere utile anche per accedere ad alcune impostazioni avanzate di, senza doverle cercare all'interno del Pannello di controllo o dell'app Impostazioni. Per accedere queste voci è sufficiente premere con il tasto destro del mouse sopra ilo premere la scorciatoia WIN+X e selezionare la voce desiderata. Su11 ledelsono diventate ancora più importanti, visto che cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni otterremo solo la scorciatoia per aprire le impostazioni della barra. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettaglio come usare le ...

Advertising

cheaterbag : RT wireditalia 'Una selezione di modelli che risparmiano elettricità, acqua e detersivi grazie a funzioni speciali… - wireditalia : Una selezione di modelli che risparmiano elettricità, acqua e detersivi grazie a funzioni speciali esclusive. - blanchewitch17 : @mariamarilucen Mah... io non capisco. Questo social per me ha 2 funzioni, far girare informazioni che altrimenti… -