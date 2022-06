Covid oggi Toscana, 1.061 contagi e nessun decesso: bollettino 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 1.061 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 2 giugno 2022, che portano il totale a 1.153.139 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.116.328 (96,8% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.384 tamponi molecolari e 9.670 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 1.819 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.715, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 247 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Insono 1.061 i nuovida coronavirus registrati, 22022, che portano il totale a 1.153.139 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.116.328 (96,8% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.384 tamponi molecolari e 9.670 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 1.819 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono26.715, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 247 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 1.061 contagi e nessun decesso: bollettino 2 giugno - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 2.645 nuovi casi positivi e 5 decessi: rapporto al 13,2% - italiaserait : Covid oggi Toscana, 1.061 contagi e nessun decesso: bollettino 2 giugno -