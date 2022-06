Chi è Helena Prestes, la splendida modella che frequenta Antonio Spinalbese (ex di Belen) (Di giovedì 2 giugno 2022) Belen non è che un ricordo lontano. Antonino Spinalbese, suo ex nonché padre di sua figlia Luna Marì, ha ritrovato il sorriso al fianco di una meravigliosa modella – Helena Prestes – con la quale è stato immortalato per le vie di Milano. L’ex hairstylist apre così un nuovo capitolo della sua vita, nonostante sia molto compreso nel suo ruolo di padre, come lui stesso ha avuto modo di dichiarare. Scopriamo insieme chi è la donna che gli ha restituito la serenità, dopo un periodo particolarmente difficile al quale sono legati anche alcuni problemi di salute. Helena Prestes, chi è la modella al fianco di Antonino Spinalbese Non è un volto sconosciuto. Helena Prestes è infatti una nota ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 giugno 2022)non è che un ricordo lontano. Antonino, suo ex nonché padre di sua figlia Luna Marì, ha ritrovato il sorriso al fianco di una meravigliosa– con la quale è stato immortalato per le vie di Milano. L’ex hairstylist apre così un nuovo capitolo della sua vita, nonostante sia molto compreso nel suo ruolo di padre, come lui stesso ha avuto modo di dichiarare. Scopriamo insieme chi è la donna che gli ha restituito la serenità, dopo un periodo particolarmente difficile al quale sono legati anche alcuni problemi di salute., chi è laal fianco di AntoninoNon è un volto sconosciuto.è infatti una nota ...

Advertising

blogtivvu : Antonino Spinalbese dopo Belen Rodriguez: chi è Helena Prestes? “Fanno sul serio”, il gossip #belenrodriguez… - Ddayane44 : RT @AnneEliseFerrer: @7577bella @Sanela72373368 @Dayane84473973 Questa é Helena, la bugiarda, che ha fatto un casino per un ragazzo che no… - daymello61 : RT @AnneEliseFerrer: @7577bella @Sanela72373368 @Dayane84473973 Questa é Helena, la bugiarda, che ha fatto un casino per un ragazzo che no… - HSeriale : Che bugiarda Helena Prestess oh. La copertina con un tizio su Chi. E la gente che attaccava Dayane. Helena suca - tamararodr83 : RT @AnneEliseFerrer: @7577bella @Sanela72373368 @Dayane84473973 Questa é Helena, la bugiarda, che ha fatto un casino per un ragazzo che no… -