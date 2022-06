Advertising

Adnkronos : Centrale nucleare di #Chernobyl saccheggiata dai russi. #ultimora - ParliamoDiNews : `Chernobyl saccheggiata dai russi` - - zazoomblog : “Chernobyl saccheggiata dai russi” - #“Chernobyl #saccheggiata #russi” - Spooky_The_Tuff : RT @Adnkronos: Centrale nucleare di #Chernobyl saccheggiata dai russi. #ultimora - zazoomblog : “Chernobyl saccheggiata dai russi” - #“Chernobyl #saccheggiata #russi” -

dalle forze armate russe. Hanno portato via tutto: quasi 700 computer, oltre 300 ... Evacuata la centrale nucleare La centrale nucleare dinon produce più energia, ma prima dell'...dalle forze armate russe. Hanno portato via tutto: quasi 700 computer, oltre 300 ... Evacuata la centrale nucleare La centrale nucleare dinon produce più energia, ma prima dell'...I russi hanno saccheggiato i sistemi di sicurezza nei laboratori nucleari ad alta tecnologia di Chernobyl. Lo denunciano i media locali su Telegram. Nello specifico 698 computer, 344 automobili, 1500 ...La centrale nucleare di Chernobyl saccheggiata dai russi durante la guerra in Ucraina, attivi i Gps dei Pc rubati: “Sono in Bielorussia”. Guerra, furto a Chernobyl: “Pc rubati sono in Bielorussia” I ...