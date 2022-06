Beach soccer, il Catania vince la Supercoppa: battuto 5-4 il Pisa a Pescara (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Catania si aggiudica la Supercoppa AON di Beach soccer. Il club siciliano, al termine di una sfida ricca di emozioni remake di quella della scorsa stagion, ha battuto 5-4 il Pisa a Pescara, ai piedi della Nave di Cascella. Si tratta del primo trofeo stagionale e viene messo in bacheca dal club dell’Elefantino, giunto al tredicesimo trofeo e ancora una volta capace di confermarsi come squadra più titolata d’Italia. Gori e Be Martins decisivi nel finale per il ribaltone da parte degli etnei, beffati i toscani che avevano assaporato a lungo la vittoria del trofeo grazie ai gran gol di Josep. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilsi aggiudica laAON di. Il club siciliano, al termine di una sfida ricca di emozioni remake di quella della scorsa stagion, ha5-4 il, ai piedi della Nave di Cascella. Si tratta del primo trofeo stagionale e viene messo in bacheca dal club dell’Elefantino, giunto al tredicesimo trofeo e ancora una volta capace di confermarsi come squadra più titolata d’Italia. Gori e Be Martins decisivi nel finale per il ribaltone da parte degli etnei, beffati i toscani che avevano assaporato a lungo la vittoria del trofeo grazie ai gran gol di Josep. SportFace.

Advertising

cataniabeach : Il Catania Beach Soccer vince la Supercoppa di Lega 2022. ?????? #CataniaBeachSoccer #CTBS #ForzaCataniaSempre… - LameziaInforma : Ecosistem Lamezia Soccer e Icierre Lamezia Beach Soccer da domani in campo per rappresentare la Calabria del beach… - Nazione_Pisa : Pisa Beach soccer, campioni senza ’casa’ - NoccHOne : Superiori in tutto, loro, ma va anche detto che troppi dei nostri non potrebbero nemmeno giocare il triangolare di… - QdSit : Beach soccer che passione. Scatta ufficialmente la stagione. Domani si assegna il primo titolo. ... #Beachsoccer -