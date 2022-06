Amore e libertà, l'epica di Alfonsina Storni - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 2 giugno 2022) Vincenzo Mazzoni presenterà il suo libro "Alfonsina Storni" a Palazzo Ghibellino "Sono come la lupaHo rotto con il greggeE sono andata al monteStancata dalla pianura". Versi emblematici del caratterre ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Vincenzo Mazzoni presenterà il suo libro "" a Palazzo Ghibellino "Sono come la lupaHo rotto con il greggeE sono andata al monteStancata dalla pianura". Versi emblematici del caratterre ...

Amore e libertà, l'epica di Alfonsina Storni - Cronaca - lanazione.it Il suo libro "Alfonsina Storni - amore e libertà" sarà presentato il 10 giugno alle 17.30 a Palazzo Ghibellino. Perché dopo il saggio su Romain Gary ha scelto questa scrittrice "Perché sono vissuto ... "Libero Teatro in un Teatro Libero", presentata la Rassegna Sala piccola ore 21 16 e 17 giugno: TUTTO QUELLO CHE HAI FATTO PER ME, compagnia "Linea di Confine APS": è la storia di tre donne, del loro desiderio di libertà, di partenze e ritorni, dell'amore che ... LA NAZIONE Il suo libro "Alfonsina Storni -" sarà presentato il 10 giugno alle 17.30 a Palazzo Ghibellino. Perché dopo il saggio su Romain Gary ha scelto questa scrittrice "Perché sono vissuto ...Sala piccola ore 21 16 e 17 giugno: TUTTO QUELLO CHE HAI FATTO PER ME, compagnia "Linea di Confine APS": è la storia di tre donne, del loro desiderio di, di partenze e ritorni, dell'che ... Amore e libertà, l’epica di Alfonsina Storni