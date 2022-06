Winona Ryder | dopo gli scandali degli anni 2000 torna ad essere volto per Marc Jacobs

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La moda è ormai diventata nota per coinvolgere grandi star quando arriva il momento di scattare una campagna adv. Ad esempio Donatella Versace con l’amica Lady Gaga già nella collezione AI 2012, o Alessandro Michele con Harry Styles e tanti altri esempi. Oggi, a distanza di quasi vent’sceglie una delle sue più care amiche, nonché star iconica’90, per il lancio della nuova borsa J. È, che con uno stile grunge e gotico, look vintage e alte scarpe con il tacco fa il suo ritorno nel fashion systhem. Un ritorno in grande stilefilm che hanno fatto la storia come Edward mani di forbici e Ragazza interrotta, la carriera disubì un cambiamento ...