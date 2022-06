WhatsApp | la svolta | ecco come si potranno modificare i messaggi inviati - Tech - quotidiano net

Advertising

itssjwekwe : Ho appena scoperto che anche sull’iphone si possono personalizzare gli sfondi su whatsapp. UNA SVOLTA. - messedupgiuls : aver tolto le notifiche di whatsapp penso sia stata la svolta della mia vita - polloflambe : le reazioni su whatsapp sono la svolta: mio padre mi manda un mare di link di articoli di cui non mi frega assoluta… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Come si modificano i messaggi suModificare il testo di un messaggio appena inviato susarà molto semplice. Dopo aver premuto su una stinga, nel menù che compare sullo schermo, si ......di schemi elettrici e configurazioni dell'azionamento in formato PDF via e - mail oo ... 'Gli azionamenti in taglia 12 segnano unacoraggiosa per Control Techniques, garantendo un ... WhatsApp, la svolta: ecco come si potranno modificare i messaggi inviati Dopo tanti rumors e alcuni test risalenti al 2017, WhatsApp sembra pronta a dare la possibilità agli utenti di modificare il testo dei messaggi già inviati in chat. Una feature che avvicina l’app di ...Sarebbe di una donna di circa 30 anni il cadavere rinvenuto in una fossa sul greto del fiume Dora Baltea, alla periferia di Aosta, dietro la piscina comunale. Il corpo si trovava in una buca lunga due ...