Ucraina e Scozia si sfidano per decidere chi delle due sfiderà il Galles per volare in Qatar: le lacrime nella conferenza stampa di viglia del giocatore del Manchester City OleksandrOleksandrha vinto per la quarta volta il campionato inglese . La sorpresa quando il trofeo è stato decorato con la bandiera dell'Ucraina. A quel punto il giocatore del Manchester City non è riuscito ...Manchester City defender Oleksandr Zinchenko could not hold back the tears as he spoke about the war in his country on the eve of Ukraine's World Cup qualifier ...An emotional Oleksandr Zinchenko expressed his dream of reaching the World Cup and giving the Ukrainian people some richly-deserved feelings of pride and happiness.