Una rom-com garbata e frizzante girata a Napoli. (Di mercoledì 1 giugno 2022) A corto di strategie per rimorchiare? Nessun problema, in nostro soccorso arriva – in prima tv su Canale 5 alle 21.25 – 7 ore per farti innamorati. Commedia sentimentale diretta e interpretata da Giampaolo Morelli in compagnia della sempre brava Serena Rossi. Serena Rossi, le tappe cruciali della carriera guarda le foto Ambientato in una Napoli solare e sognante, il film è un delizioso (e riuscito) esempio di rom-com all'italiana. Grazie a una sceneggiatura ben costruita e mai banale e a un cast di attori in stato di grazia. A partire dai due protagonisti, già apparsi insieme in Song'e ...

