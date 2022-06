Un enorme cubetto di ghiaccio per eliminare occhiaie e rilassare il viso | è questo l' ultimo beauty hack della modella

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Da sempre appassionata di skincare, grazie al canale YouTube di Hailey Bieber è possibile conoscere e seguire ogni passaggiosua routine di bellezza e conoscere alcuni di queitips che le permettono di vantare un incarnato radioso. Ma è l’accessorio di bellezza mostrato dalla celeb ad aver incuriosito in molti sul web: untool – effetto– per rinfrescare, tonificare e defaticare la pelle. E su TikTok è ovviamente già virale. I device di bellezza più interessanti del momento guarda le foto ...

Advertising

Io Donna

E pensare che basterebbe sostituirli con undi ghiaccio nel bicchiere, che non impiega ... non è il consumo domestico a influire: certo ha un peso, ma noncome quello del consumo ...... per sollevare magari un cumulo di macerie che nasconde unLEGO da collezionare. Questi ... denaro, o direttamente personaggi sbloccabili e mini - set, che vanno ad arricchire anche un... Hailey Bieber e l'accessorio di bellezza (effetto ghiaccio) che costa meno di 30 euro