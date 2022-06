Ue: Letta, 'congratulazioni a Croazia, 20° paese che adotta l'euro' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "congratulazioni alla Croazia , 20° paese che adotta l'euro. #StrongerTogether!". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "alla, 20°chel'. #StrongerTogether!". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Letta, 'congratulazioni a Croazia, 20° paese che adotta l'euro' - - hiboss_hiboss : RT @AntoniadaRho: @Cambiacasacca Letta complottista giuro che non me lo aspettavo. Sono proprio provinciale, proprio indietro… A lei congr… - AntoniadaRho : @Cambiacasacca Letta complottista giuro che non me lo aspettavo. Sono proprio provinciale, proprio indietro… A lei… - marisavillani : RT @GregoriaSamsa3: @EnricoLetta E anche oggi la Miss Italia della politica italiana ha svolto il suo compito. Con Ricorrenze, solidarietà… - TTrollalla : RT @GregoriaSamsa3: @EnricoLetta E anche oggi la Miss Italia della politica italiana ha svolto il suo compito. Con Ricorrenze, solidarietà… -