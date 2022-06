Ucraina: Danimarca, alle urne per decidere se entrare nella Difesa europea (Di mercoledì 1 giugno 2022) Copenaghen, 1 giu. (Adnkronos) - La Danimarca decide oggi se entrare a far parte della Difesa dell'Unione europea dopo 30 anni di deroga. Circa 4,3 milioni di danesi sono chiamati a partecipare a un referendum e rispondere alla domanda se la Danimarca debba essere autorizzata a partecipare in futuro alla cooperazione europea in materia di sicurezza e Difesa. I seggi elettorali sono aperti dalle 8.00 alle 20.00 e in tarda serata è atteso un risultato preliminare. I sondaggi indicano che la maggioranza dei cittadini danesi vuole sbarazzarsi dell'attuale regime speciale in materia di Difesa. Nell'ultimo sondaggio prima delle elezioni, commissionato dall'emittente DR, il 44% era favorevole all'abolizione, mentre il 28% era ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Copenaghen, 1 giu. (Adnkronos) - Ladecide oggi sea far parte delladell'Unionedopo 30 anni di deroga. Circa 4,3 milioni di danesi sono chiamati a partecipare a un referendum e rispondere alla domanda se ladebba essere autorizzata a partecipare in futuro alla cooperazionein materia di sicurezza e. I seggi elettorali sono aperti d8.0020.00 e in tarda serata è atteso un risultato preliminare. I sondaggi indicano che la maggioranza dei cittadini danesi vuole sbarazzarsi dell'attuale regime speciale in materia di. Nell'ultimo sondaggio prima delle elezioni, commissionato dall'emittente DR, il 44% era favorevole all'abolizione, mentre il 28% era ...

