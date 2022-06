The Good Doctor 5 trama episodi 1 giugno 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 1 giugno 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Good Doctor 5 episodio 14 Il Rinfresco. Asher prepara uno sformato di patate da condividere con i colleghi, ma durante la preparazione scambia un contenitore di funghi magici allucinogeni per del cumino. L’intero staff è in preda alle allucinazioni, tranne Glassman, Jordan, Morgan e Shaun, che non hanno partecipato al rinfresco. Saranno loro quattro ad occuparsi dei colleghi e delle emergenze del pronto ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) The5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovidella quinta stagione mercoledì 1. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitoe anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Theo 14 Il Rinfresco. Asher prepara uno sformato di patate da condividere con i colleghi, ma durante la preparazione scambia un contenitore di funghi magici allucinogeni per del cumino. L’intero staff è in preda alle allucinazioni, tranne Glassman, Jordan, Morgan e Shaun, che non hanno partecipato al rinfresco. Saranno loro quattro ad occuparsi dei colleghi e delle emergenze del pronto ...

