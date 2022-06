Snam | compra da Golar per 330 mln euro rigassificatore galleggiante da 5 mld metri cubi**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Snam eLng Limited hanno firmato un contratto per l'acquisizione, da parte del gruppo Snam, del 100% del capitale sociale diLng Nb 13 Corporation, che possiede come unico asset la nave di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) “Tundra”, per un corrispettivo di 350 milioni di dollari (circa 330 milioni di). L'operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Snam in data 30 maggio. LaTundra può operare sia come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto sia come Fsru. La nave, costruita nel 2015, ha una capacità di stoccaggio di circa 170.000cubi di gas naturale liquefatto e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi dicubi l'anno. La Fsru, al fine di ...