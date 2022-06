Pallanuoto, Champions League 2022: esordio con il Barceloneta per la Pro Recco, a caccia della decima (Di mercoledì 1 giugno 2022) I festeggiamenti per lo scudetto, l’ennesimo, conquistato sabato, sono già terminati. Ora c’è da mantenere la concentrazione altissima: torna in acqua infatti la Pro Recco che domani farà il suo esordio nella Final Eight della Champions League di Pallanuoto maschile. I liguri sfidano alle 16.30 in quel di Belgrado (Serbia) nei quarti di finale il Barceloneta. Squadra spagnola di grande tradizione ma che ovviamente parte nettamente sfavorita rispetto ai campioni in carica della manifestazione, che oltre ad andare a caccia del triplete, vorranno portarsi a casa il decimo trionfo nella massima competizione europea. Negli scontri diretti non c’è davvero storia: recchelini che sono usciti sempre e comunque vincitori. Il più recente è dello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) I festeggiamenti per lo scudetto, l’ennesimo, conquistato sabato, sono già terminati. Ora c’è da mantenere la concentrazione altissima: torna in acqua infatti la Proche domani farà il suonella Final Eightdimaschile. I liguri sfidano alle 16.30 in quel di Belgrado (Serbia) nei quarti di finale il. Squadra spagnola di grande tradizione ma che ovviamente parte nettamente sfavorita rispetto ai campioni in caricamanifestazione, che oltre ad andare adel triplete, vorranno portarsi a casa il decimo trionfo nella massima competizione europea. Negli scontri diretti non c’è davvero storia: recchelini che sono usciti sempre e comunque vincitori. Il più recente è dello ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto: Pro Recco e Brescia alle final eight di Champions League a Belgrado - #Pallanuoto: #Recco #Brescia… - ilnazionaleit : Pallanuoto. Missione compiuta per la Rari Nantes Savona: terzo posto e qualificazione Champions in ghiaccio - zizionice : RT @RNSavona: ??????? SERIE A1: Finale 3º/4º posto - Gara 2 ???? La CaRiGe Rari Nantes Savona vince alla “Zanelli” con la Pallanuoto Trieste 12… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Pallanuoto Trieste battuta anche a Savona chiude al quarto posto. I liguri vincono 12-8 la gara-2 dello spareggio Champions.… - TgrRaiFVG : Pallanuoto Trieste battuta anche a Savona chiude al quarto posto. I liguri vincono 12-8 la gara-2 dello spareggio C… -