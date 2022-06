Nuovo raid con l’acido nel Napoletano | vittima una donna |  ad aggredirla due su un’auto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Sarebbe stata avvicinata da unaalla guida die, quando si è accostata alla vettura richiamata da una richiesta della conducente, un’altrale ha lanciato sul viso del liquido urticante. È quanto ha denunciato ai carabinieri di Torre del Greco (Napoli) unadi 52 anni, che a causa di questo gesto – assai simile nella dinamica ma fortunatamente non nelle conseguenze a quello verificatosi a Napoli – ha riportato, come da referto medico, una ”dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite’‘, giudicata guaribile in quindici giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.