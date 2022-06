Napoli, l’agente di Zerbin: «E’ carico e convinto di poter rimanere» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Furio Valcareggi ha parlato del futuro del suo assistito Alessio Zerbin, giovane talento di rientro in casa Napoli Ai microfoni di Radio Punto Nuovo Furio Valcareggi ha parlato di Alessio Zerbin, giovane talento del Napoli. LE PAROLE – «A Napoli c’è sempre stato scetticismo nei confronti di Alessio, ma i calciatori si bocciano dopo. Se la giocherà alla grande, è convinto di poter restare. Non ho parlato con altri club ma è certo che piaccia a qualcuno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Furio Valcareggi ha parlato del futuro del suo assistito Alessio, giovane talento di rientro in casaAi microfoni di Radio Punto Nuovo Furio Valcareggi ha parlato di Alessio, giovane talento del. LE PAROLE – «Ac’è sempre stato scetticismo nei confronti di Alessio, ma i calciatori si bocciano dopo. Se la giocherà alla grande, èdirestare. Non ho parlato con altri club ma è certo che piaccia a qualcuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Napoli, l'agente di Zerbin parla del futuro del suo assistito ??? - dnapoli1997 : Do per certo che Bernardeschi non metterà mai piede a Napoli per un motivo molto semplice.. Spalletti non l’ha rich… - SportdelSud : ??? L’agente di #AlessioZerbin, #FurioValcareggi, ha parlato del futuro del proprio assistito nel corso di una lunga… - infoitsport : Immobile, l’agente: “Ciro avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli” - LALAZIOMIA : Immobile, l'agente: 'Napoli? C'è stata una possibilità prima della Lazio magari in futuro da ... -