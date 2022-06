Lombardia: bando efficientamento energetico, richieste da 208 piccoli comuni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu.(Adnkronos) - Sono 208 le domande pervenute da altrettanti piccoli comuni lombardi (fino a cinquemila abitanti) per un contributo complessivo richiesto di oltre 95,7 milioni di euro. Queste le cifre che sintetizzano il successo del bando 'Illumina', edizione 2022, promosso da Regione Lombardia per favorire l'efficientamento energetico e al contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica. A oggi, le risorse messe a disposizione dalla Regione ammontano a 15 milioni di euro: "In caso di reperimento di ulteriori risorse - spiega l'assessore a Enti locali, Montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori - valuteremo la fattibilità di ampliare la dotazione finanziaria del bando al fine di finanziare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu.(Adnkronos) - Sono 208 le domande pervenute da altrettantilombardi (fino a cinquemila abitanti) per un contributo complessivo richiesto di oltre 95,7 milioni di euro. Queste le cifre che sintetizzano il successo del'Illumina', edizione 2022, promosso da Regioneper favorire l'e al contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica. A oggi, le risorse messe a disposizione dalla Regione ammontano a 15 milioni di euro: "In caso di reperimento di ulteriori risorse - spiega l'assessore a Enti locali, Montagna e, Massimo Sertori - valuteremo la fattibilità di ampliare la dotazione finanziaria delal fine di finanziare ...

