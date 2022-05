LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 2-6 5-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il controbreak e annulla due set point (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 CONTROPIEDE DI Nadal! 25º vincente di diritto. 6-5 NOLE RESTA AVANTI E SI ASSICURA DI DISPUTARE ALMENO IL TIE-BREAK 40-15 VOLÉE PAZZESCA DI Djokovic! 30-15 DI POCO LARGO IL DIRITTO DIAGONALE DEL SERBO 30-0 Altro diritto profondo di Djokovic. 15-0 Diritto vincente del serbo. 5-5 Nadal CONFERMA IL BREAK MA NOLE SEMBRA SENZA FORZE 40-15 Gran prima di Nadal. 30-15 Fuori di poco il diritto dello spagnolo. 30-0 DIRITTO ESPLOSIVO DI Nadal 15-0 Rovescio largo di Nole. 5-4 ARRIVA IL BREAK DOPO AVER annullaTO DUE CHANCE DI SET 40-AD NUOVA CHANCE PER Nadal CHE TROVA LA PROFONDITÀ GIUSTA 40-40 DOVE ARRIVA NOLE SOTTORETE E SI SUPERA SUL RECUPERO DI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 CONTROPIEDE DI! 25º vincente di diritto. 6-5 NOLE RESTA AVANTI E SI ASSICURA DI DISPUTARE ALMENO IL TIE-BREAK 40-15 VOLÉE PAZZESCA DI! 30-15 DI POCO LARGO IL DIRITTO DIAGONALE DEL SERBO 30-0 Altro diritto profondo di. 15-0 Diritto vincente del serbo. 5-5CONFERMA IL BREAK MA NOLE SEMBRA SENZA FORZE 40-15 Gran prima di. 30-15 Fuori di poco il diritto dello. 30-0 DIRITTO ESPLOSIVO DI15-0 Rovescio largo di Nole. 5-4 ARRIVA IL BREAK DOPO AVERTO DUE CHANCE DI SET 40-AD NUOVA CHANCE PERCHE TROVA LA PROFONDITÀ GIUSTA 40-40 DOVE ARRIVA NOLE SOTTORETE E SI SUPERA SUL RECUPERO DI ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo rimonta e conquista il secondo set! - zazoomblog : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 1-4 Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conquista un altro break nel 3º set -… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo rimonta e conquista il secondo set! -… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Nadal 2-6 4-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo piazza il sorpasso nel 2º set grazie ai due bre… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Nadal 2-6 6-4 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Nadal #quarti… -