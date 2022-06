Il Tribunale di Fairfax ha deciso: Amber Heard ha diffamato Johnny Depp (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è finalmente concluso il processo che vedeva coinvolti Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard. Il verdetto del Tribunale di Fairfax, Virginia, ha sancito che l'attore è stato diffamato. La giudice ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è finalmente concluso il processo che vedeva coinvoltie la ex moglie. Il verdetto deldi, Virginia, ha sancito che l'attore è stato. La giudice ...

Advertising

Titti700 : RT @perchetendenza: #JohnnyDepp: Perché ha vinto il processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard; la giuria del tribu… - koo_euph0ria : RT @perchetendenza: #JohnnyDepp: Perché ha vinto il processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard; la giuria del tribu… - Raff_per_voi : RT @perchetendenza: #JohnnyDepp: Perché ha vinto il processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard; la giuria del tribu… - GiordanoBattini : RT @perchetendenza: #JohnnyDepp: Perché ha vinto il processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard; la giuria del tribu… - paradiselost97 : RT @perchetendenza: #JohnnyDepp: Perché ha vinto il processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard; la giuria del tribu… -