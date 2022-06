Guerra Russia-Ucraina | esplosioni vicino a Leopoli Civili sotto l’impianto chimico Azot colpito a Severodonetsk Blinken annuncia altri 700 milioni di aiuti militari

Advertising

_Nico_Piro_ : #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè fina… - GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - ladyonorato : Un altro esponente di “estrema destra” che osa contestare l’utilità delle sanzioni alla Russia! - RosaniFlavia : RT @tempoweb: Due sedie vuote, #Mattarella tiene fuori gli ambasciatori di #Mosca e #Minsk. Decisione presa a Bruxelles #2giugno #concerto… - EnricoIachello : RT @VincenzoFerro3: Missili a corto e medio raggio. I russi possono invadere Ucraina e farne di ogni. Gli ucraini nn devono attaccare il te… -

RaiNews

/Ucraina), mostrano un mosaico privo di sufficienti tessere per essere quanto meno assemblato poiché il suo completamento risulta ancora lontano. INFLAZIONE +6,9%/ Il caro spesa pronto a ...DEL GRANO/ "Anche l'Italia può sminare Odessa, ecco i nodi da sciogliere" Torna a salire la tensione trae Usa dopo l'annuncio di Biden dell'invio di lanciarazzi multipli per un valore ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 98 - Danimarca, vittoria del sì all'adesione alla politica di difesa Ue - Danimarca, vittoria del sì all'adesione alla politica di difesa Ue La Madre eroica non abbandonerà i suoi orfani. Peccato che la Madre sia in questo caso la Russia e i bambini da tenersi stretti, non siano i suoi, ma ucraini del Donbass. Vittime due volte di questa ...Ramzan Kadyrov non risparmia nessuno. Neppure la tv di stato russa, che fa da megafono al Cremlino per raccontare l'andamento della "missione speciale" in Ucraina. Il leader ...