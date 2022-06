Giornata Mondiale del Latte | al via una nuova iniziativa social

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 giugno 2022) 26 creators valorizzeranno ilsia come prodotto in purezza che come ingrediente di innumerevoli ricette, con protagonisti i prodotti di stagione ROMA – 30 giorni dedicati al, 30 modi per raccontarlo, un hashtag – #milkyjune – per non perdersi neanche un contributo: inizia domani la “staffetta”per celebrare giugno, in tutto il mondo il mese dedicato ale ai prodotti lattiero caseari. Per la prima volta in Italia questa lunga ricorrenza, nata come National Milk Month nel 1937, si celebra anche in Italia grazie a “Think Milk, Taste Europe, Be Smart” il progetto promosso dal Settore Lattiero Caseario dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari realizzato da Confcooperative e cofinanziato dalla Commissione Europea. L’prende il via oggi,...