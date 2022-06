Fimmanò: “Salernitana come Bilbao e Liverpool. Gaetano? Ecco cosa penso” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Francesco Fimmanò avvocato della Salernitana è intervenuto a Radio Punto Nuovo e annuncia i rinnovi di Nicola e Sabatini. “Si va avanti con Nicola, ieri ho completato il contratto. Si prosegue con Nicola, tra oggi e domani ci saranno le firme sui documenti anche con il DS Sabatini. Entrambi li ho visti più carichi di prima e ansiosi di ripartire. C’è un entusiasmo diffuso, tanti calciatori hanno voluto restare a Salerno per la permanenza di questo gruppo. Le sbornie non sono finite: il 19 giugno ci sarà la festa del club. Sarà anche il mio compleanno, quindi sarà doppia celebrazione” dice l’avvocato. Mentre su Cavani ha aggiunto: “Se il presidente dice una cosa è con cognizione di causa. Non le spara mai grosse. Un calciatore come Cavani oggi non può essere leader o titolare in top club, troverebbe in Salerno una ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Francescoavvocato dellaè intervenuto a Radio Punto Nuovo e annuncia i rinnovi di Nicola e Sabatini. “Si va avanti con Nicola, ieri ho completato il contratto. Si prosegue con Nicola, tra oggi e domani ci saranno le firme sui documenti anche con il DS Sabatini. Entrambi li ho visti più carichi di prima e ansiosi di ripartire. C’è un entusiasmo diffuso, tanti calciatori hanno voluto restare a Salerno per la permanenza di questo gruppo. Le sbornie non sono finite: il 19 giugno ci sarà la festa del club. Sarà anche il mio compleanno, quindi sarà doppia celebrazione” dice l’avvocato. Mentre su Cavani ha aggiunto: “Se il presidente dice unaè con cognizione di causa. Non le spara mai grosse. Un calciatoreCavani oggi non può essere leader o titolare in top club, troverebbe in Salerno una ...

