F1 | Ferrari lavora sul bagnato | test con gomme full wet | Leclerc e Sainz a Fiorano Poi la trasferta del riscatto

La Ferrari sta cercando di smaltire la delusione per il patatrac di Montecarlo, dove un paio di gravi errori di strategia hanno impedito di raccogliere una doppietta sul circuito cittadino del Principato di Monaco. Un'altra criticità riscontrata dalla Scuderia di Maranello è legata al maltempo, visto che con la pioggia ha sofferto, in termini di gestione al muretto, sia a Imola che lo scorso weekend. Charles Leclerc, quarto di fronte al proprio pubblico dopo essere scattato dalla pole-position, accusa un ritardo di nove punti da Max Verstappen nel Mondiale F1. Le prossime gare in programma tra Azerbaijan (12 giugno a Baku) e Canada (19 giugno a Montreal) risulteranno molto importanti nella corsa verso la conquista del titolo iridato. La Ferrari si è concessa un po' di tempo prima della doppia trasferta, dove cercherà ...

