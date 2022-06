Conservatorio | la battaglia di Verga | “Conflitto di interessi sulla nomina di Meglio”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La guerra del“Nicola Sala” di Benevento non si è chiusa con lada parte del Ministero del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Caterina. Antonio, presidente fino a pochi giorni or sono della istituzione di piazza Arechi, ha infatti tirato a lucido il suo fucile d’assalto e ha ricominciato a sparare “ad alzo zero”. “Ladel Ministero è uno scandalo nazionale”, ha tuonato nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata. Infatti, secondo, ladell’imprenditrice sarebbe inficiata da un palesediche darebbe vita ad anche ad un danno erariale.ne è convinto a tal ...

Epperò, a differenza del nipponico la lotta del per ora ex presidente del CdA del Conservatorio di Benevento prometteancora più forte. Caterina Meglio è amministratore delegato della startup ... ha nominato per i prossimi tre anni il nuovo presidente del Conservatorio 'Nicola Sala' ... questa decisione Verga aveva fatto ricorso al Tar e ora si dice certo di poter vincere anche la...