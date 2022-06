Anziani uccisi nella Rsa, ergastolo per l'infermiere Leopoldo Wick (Di mercoledì 1 giugno 2022) I giudici della Corte d'Assise di Macerata hanno condannato all'ergastolo Leopoldo Wick, 59 anni, l'infermiere accusato delle morti sospette di Anziani avvenute nella Rsa di Offida (Ascoli Piceno) tra il 2017 e il 2018. La decisione... Leggi su today (Di mercoledì 1 giugno 2022) I giudici della Corte d'Assise di Macerata hanno condannato all', 59 anni, l'accusato delle morti sospette diavvenuteRsa di Offida (Ascoli Piceno) tra il 2017 e il 2018. La decisione...

Advertising

StudiBressan_ : @LJCfr Ministero della Sanità israeliano: il vaccino Pfizer ha ucciso 'circa 40 volte più anziani di quanti ne avre… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Mauro55245449: @doluccia16 Non andate in ospedale o Rsa uccidevano gli anziani prima del covid immaginatevi ora che nonvi fanno più ent… - forniti69 : La Nato ha il sacro santo dovere di aiutare gli Ucraini, per quei bambini, donne, anziani, uccisi come bestie, senz… - OmegaIndi : @alex_orlowski @RaiNews La centrale nucleare non fu bombardata infatti, era una delle tante balle di Kiev come il t… - RoccaGaspare : @TrimyJorge @felicemasi @gibemusic Esempio elementare: Assassino 18 anni= Putin pieno di armi. Bambini uccisi da As… -