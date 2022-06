A Rieti il primo busto di Bettino Craxi in una piazza (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - A ventidue anni dalla morte in Tunisia, verrà inaugurato il primo busto dedicato a Bettino Craxi in una piazza italiana. Lo scoprirà domani il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti (Forza Italia), assieme ai figli dell'ex leader socialista ed ex presidente del Consiglio, Stefania e Bobo. Cicchetti non è nuovo a iniziative di questo tipo, già nel 2001 dedicò una piazza di Rieti a Craxi: "Ora completo l'opera", ha detto il sindaco all'AGI. Finora qualsiasi evento a cui era associato il nome di Craxi è stato foriero di polemiche. È un riflesso pavloviano che l'Italia si porta ancora dietro, a ventidue anni dalla morte dell'ex presidente del Consiglio e leader del Partito socialista. Eppure forse qualcosa sta ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - A ventidue anni dalla morte in Tunisia, verrà inaugurato ildedicato ain unaitaliana. Lo scoprirà domani il sindaco di, Antonio Cicchetti (Forza Italia), assieme ai figli dell'ex leader socialista ed ex presidente del Consiglio, Stefania e Bobo. Cicchetti non è nuovo a iniziative di questo tipo, già nel 2001 dedicò unadi: "Ora completo l'opera", ha detto il sindaco all'AGI. Finora qualsiasi evento a cui era associato il nome diè stato foriero di polemiche. È un riflesso pavloviano che l'Italia si porta ancora dietro, a ventidue anni dalla morte dell'ex presidente del Consiglio e leader del Partito socialista. Eppure forse qualcosa sta ...

