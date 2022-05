Urbano Cairo pensa a Vincenzo Nibali: “Mi piacerebbe coinvolgerlo…” (Di martedì 31 maggio 2022) Urbano Cairo pensa a Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto reduce dal Giro d’Italia conclusosi domenica con il quarto posto, ha comunicato nella tappa di Messina, la sua decisione di ritirarsi al termine della stagione. Di fatto per Nibali si è quindi trattato del suo ultimo Giro d’Italia. Cairo vorrebbe coinvolgere il corridore come Ambassador L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il programma del 2019 di Vincenzo Nibali. Le dichiarazioni di Slongo Vincenzo Nibali, si avvicina l’esordio. Intanto, il Tour scrive al corridore Nibali si prepara alle prossime corse Liegi Bastogne Liegi 2019, ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 31 maggio 2022). Lo Squalo dello Stretto reduce dal Giro d’Italia conclusosi domenica con il quarto posto, ha comunicato nella tappa di Messina, la sua decisione di ritirarsi al termine della stagione. Di fatto persi è quindi trattato del suo ultimo Giro d’Italia.vorrebbe coinvolgere il corridore come Ambassador L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il programma del 2019 di. Le dichiarazioni di Slongo, si avvicina l’esordio. Intanto, il Tour scrive al corridoresi prepara alle prossime corse Liegi Bastogne Liegi 2019, ...

Pubblicità

zazoomblog : Ciclismo Urbano Cairo: “Nibali è un grande ambassador del Giro e del ciclismo vorrei coinvolgerlo in qualche modo”… - cyclingoo : ?? Giro d’Italia 2022, Urbano Cairo: “Nibali è un grande ambassador del Giro e del ciclismo, mi piacerebbe coinvolge… - castelcivita48 : RT @angelo_falanga: La serie tv che ha lanciato in politica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, trasmessa in Italia da La7, è un flo… - ItaliacheAmo : RT @MTurismoItalia: ????? Ultimo tappa del giro d’Italia. Alla premiazione del vincitore Jai Hindley, il Ministro Massimo Garavaglia, assie… - SpazioCiclismo : Urbano Cairo pensa a coinvolgere Vincenzo Nibali nel #Giro, magari con un ruolo di ambassador della Corsa Rosa -