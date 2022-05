Uomini e Donne, i primi momenti insieme di Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo la scelta (Di martedì 31 maggio 2022) Luca Salatino e Soraia Ceruti sono ufficialmente una coppia. Se qualche tempo fa era trapelata la notizia della scelta del giovane romano, tronista di Uomini e Donne, oggi abbiamo potuto viverla durante la consueta fascia pomeridiana su Canale 5. Prima dei diretti interessati, si sono già espresse Lilli Pugliese – la non scelta di Luca – e Federica Aversano. Quest’ultima, corteggiatrice di Matteo Ranieri ai tempi del suo trono, ha voluto dedicare un dolce messaggio alla neo coppia, scacciando via anche le voci insistenti di crisi. Anche Luca e Soraia, subito dopo il fatidico sì, hanno speso qualche parola per la redazione di Witty Tv: Ci sei rimasta male che non ti ho fatto salire su ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022)sono ufficialmente una coppia. Se qualche tempo fa era trapelata la notizia delladel giovane romano, tronista di, oggi abbiamo potuto viverla durante la consueta fascia pomeridiana su Canale 5. Prima dei diretti interessati, si sono già espresse Lilli Pugliese – la nondi– e Federica Aversano. Quest’ultima, corteggiatrice di Matteo Ranieri ai tempi del suo trono, ha voluto dedicare un dolce messaggio alla neo coppia, scacciando via anche le voci insistenti di crisi. Anche, subitoil fatidico sì, hanno speso qualche parola per la redazione di Witty Tv: Ci sei rimasta male che non ti ho fatto salire su ...

