Si parla già di DVB-T3: possibile un nuovo salto tecnologico? (Di martedì 31 maggio 2022) Il DVB-T2 non è ancora entrato a pieno regime: sappiamo che il salto vero e proprio avverrà solo dal 1 gennaio 2023, quando sarà necessario munirsi di una TV o di un decoder in grado di intercettare il nuovo segnale se si vuole continuare a fruire del digitale terrestre. Come ripotato da 'telefonino.net', si inizia anche già a parlare di DVB-T3, che potrebbe prendere il posto del DVB-T2 tra un anno o due. In realtà, non c'è nulla di serio alle base di simili indiscrezioni: pare che alcuni rivenditori stiano adottando questa sigla per vendere quanti più apparecchi possibili, niente di più (ci crediate oppure no, ci sono negozianti che purtroppo adottano simili mezzi per poter incrementare le loro vendite). L'intento sarebbe quello di convincere i consumatori di star acquistando dispositivi ancora più aggiornati rispetto a quanti ...

