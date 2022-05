RedBird è fatta Summit Cardinale-Maldini e Retroscena

(Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan entra nell'era. Manca solo l'annuncio ufficiale del signing, che dovrebbe arrivare nel giro di 24 ore (confermando lo scoop delle scorse settimane di Affaritaliani.it). Operazione da 1.3 miliardi di euro per cessione del pacchetto di maggioranza del club rossonero. Il fondo Elliott che ha guidato il Diavolo verso una esaltante cavalcata coronata con lo scudetto sul campo e fuori (con i conti migliorati anno dopo anno trasformando il Milan in un modello calcistico mondiale) manterrà circa il 30% delle azioni. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

pbrex668 : RT @PianetaMilan: #CessioneMilan da #Elliott a #RedBird, è fatta: #Cardinale ha firmato - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t… - depodIGHIN : RT @milanismoit: ?? È FATTA: IL MILAN PASSA A REDBIRD La fumata bianca è arrivata. Gerry Cardinale, fondatore e CEO di #RedBird, ha appena… - omarsivori : Milan-RedBird è fatta: sottoscritto il singing con ElliottCardinale-Maldini, incontro per il rinnovo giovedì - Pablo00152555 : RT @Affaritaliani: Milan-RedBird è fatta. Cardinale-Maldini, incontro: poi Botman-Sanches e... - Affaritaliani : Milan-RedBird è fatta. Cardinale-Maldini, incontro: poi Botman-Sanches e... -

E'dunque per il signing, mentre per il closing dell'operazione bisognerà attendere qualche ...è una società già attiva nel mondo dello sport, fondata nel 2014 da Gerry Cardinale, manager ...Il passaggio di proprietà del Milan aCapital Partners è ormai cosa. Si attende l'ufficialità nelle prossime ore. 'Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa con il nuovo ...Da quanto si è appreso dal Sole 24 Ore, RedBird però nella sua offerta metterebbe di equity per l’acquisizione del Milan 600 milioni, con Elliott che dovrebbe rimanere con una quota minoritaria in ...A capo del fondo RedBird Capital da lui fondato nel 2014 ... la famiglia Singer (che deterrà una quota di minoranza), si è fatta garante dell’operato della dirigenza, portando all’attenzione di Gerry ...