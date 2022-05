PSG, Messi ammette: “È stato un anno difficile” | VIDEO (Di martedì 31 maggio 2022) Lionel Messi, attaccante del PSG, ha parlato a pochi giorni da Italia-Argentina di Londra. La 'Pulce' ha toccati vari temi, dalla sua prima stagione in Francia, lontano da Barcellona, ai temi della Nazionale. Ecco il VIDEO con le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Lionel, attaccante del PSG, ha parlato a pochi giorni da Italia-Argentina di Londra. La 'Pulce' ha toccati vari temi, dalla sua prima stagione in Francia, lontano da Barcellona, ai temi della Nazionale. Ecco ilcon le sue dichiarazioni

Pubblicità

christi00473972 : @LeonettiFrank @GianniJ08 Però è anche vero che CR7 (Juve -ManU) e Messi (Barca -PSG) hanno cambiato squadra in 20 minuti. Bisogna dirlo. - PianetaMilan : .@PSG_inside, #Messi ammette: 'È stato un anno difficile' | #VIDEO - #PSG - Juventina962 : @roccoiacobucci Solo che al contrario di Messi non aveva il PSG che lo poteva accogliere ???? - MinoM91279590 : @martinaa1897 Ho letto l’articolo si credeva di essere Messi ma non e’ neanche una gamba del fuoriclasse argentino del PSG - msnlatino : Messi: Triunfo del Real Madrid es un golpe para PSG -