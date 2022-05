Petrolio: in netto rialzo, Brent a 123,32 dollari (+1,36%) (Di martedì 31 maggio 2022) Petrolio in netto rialzo dopo l'accordo al vertice europeo sull'embargo all'oro nero russo: il Brent è trattato a 123,32 dollari al barile, in rialzo dell'1,36%, riaggiornando i livelli massimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022)indopo l'accordo al vertice europeo sull'embargo all'oro nero russo: ilè trattato a 123,32al barile, indell'1,36%, riaggiornando i livelli massimi ...

